Més de 30 ajuntaments aproven la moció de suport a la unitat de la llengua

Ja són 33 ajuntaments, consells comarcals i altres institucions del món local les que han aprovat en els seus respectius plens la moció presentada per la Plataforma per la Llengua. Amb la petició proposada per l'ONG del català, l'entitat demana a les Corts d'Aragó, a les Corts Valencianes, al Parlament de les Illes Balears i al Parlament de Catalunya que reconeguin, a través d'una iniciativa parlamentària, la unitat de la llengua i que sol·licitin formalment a l'Estat espanyol que la reconegui a tots els efectes legals, jurídics i polítics.

La petició es va fer arribar a nombrosos ajuntaments i a consells municipals i insulars amb l'objectiu que les institucions de l'Estat reconeguin, practiquin i promoguin la unitat de la llengua catalana, tot i les diverses denominacions que rep, d'acord amb els criteris científics i filològics. Pots consultar aquí quines són les institucions que ja han aprovat la moció a favor de la unitat de la llengua.

La Plataforma per la Llengua va engegar, ara fa més d'un any, la campanya "Som 10 milions, som una llengua", per compartir la idea que el català gaudeix d'una diversitat de parlars diferents que l'enriqueix i el fa encara més fort, però que aquesta diversitat dialectal no ha de servir de pretext per qüestionar la unitat de la llengua catalana.

La campanya ja ha recollit més de 38.000 signatures que han servit per donar suport al missatge que l'entitat ha enviat als representants polítics d'arreu del domini lingüístic. El text compartit amb els representants institucionals demana el compromís dels dirigents d'impulsar i votar una iniciativa que reconegui que, sense menystenir la diversitat dialectal existent com en qualsevol altra llengua, la llengua catalana és la pròpia de tots aquests territoris.

A la Plataforma per la Llengua considerem que és urgent que els diversos organismes i institucions de l'Estat deixin de fragmentar la llengua i és per això que continuem treballant perquè cada cop es facin més i millors polítiques a favor de la llengua catalana.