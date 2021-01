La moció de censura a Ricomà no va tirar endavant gràcies al sí de la CUP Tarragona als pressupostos

La CUP Tarragona critica que Nadal no fes pública la maniobra per part de C’s i el PSC per fer fora a l’alcalde Ricomà, tan bon punt van sondejar la seva formació. La CUP coneixia aquesta operació per terceres persones i no li pertocava a fer-ho públic. No és el cas de Junts per Tarragona, implicat directe, que en un acte de transparència i apostant per una nova manera de fer política, hauria d'haver fet pública aquesta informació.

A banda, és significatiu que a C’s i el PSC no se’ls passés pel cap temptejar la CUP, doncs saben de sobres que la nostra formació no està en venda. Tanmateix, tot i que hem deixat clar que la CUP no està disposada a facilitar el retorn del PSC, això no vol dir que deixarem de fiscalitzar la gestió d’ERC i ECP. En aquest sentit, en el Ple dels pressupostos ja vam dir que no tenim la garantia que el govern de Ricomà compleixi amb tot allò acordat amb la CUP, però està clar que si no ho fan facilitaran que tornin els d’abans.

Aquest intent de gestar una moció de censura a l’alcalde Ricomà s’estronca en el moment que la CUP anunciem el nostre sí als pressupostos municipals, per això després del ple del 29 de desembre el conseller Viñuales fa públic que deix el partit i l’Ajuntament. El que ens preguntem és què hauria passat si la CUP no hagués aprovat aquests pressupostos municipals del 2021.