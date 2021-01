14-F

La CUP proposa una alternativa al turisme de sol i platja

La candidatura vol iniciar un nou cicle encarat a desplegar polítiques de dinamització turística, plantejades des d’una lògica de desenvolupament local autocentrat i com un sector més dins d’una economia local i territorial diversificada. Ho han explicat aquest matí a Vila-seca, en una roda de premsa amb Laia Estrada, cap de llista per la circumscripció de Tarragona, Edgar Fernàndez, número dos, i Eloi Redon, del Grup de Treball del BCNWolrd.

Eloi Redon han posat sobre la taula que, malgrat i la imatge del turisme com a generador de riquesa, “els municipis hiperturistificats com Salou, Cambrils o Vila-seca presenten rendes per càpita un 30 i un 40% inferiors a la mitjana catalana”. Per això la CUP-G proposa posar límits a l’expansió del turisme evitant la saturació dels recursos turístics, “respectant sempre la capacitat de càrrega dels espais i aplicant mesures correctores per combatre l’estacionalitat”.

Laia Estrada ha defensat l’aposta per un turisme de natura lligat al respecte, coneixement i recuperació dels ecosistemes litorals mediterranis “incloent zones dunars però també ecosistemes submarins com els prats de posidònia com a element d'adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic sobre les nostres costes”. En aquest sentit, Estrada ha explicat que cal prioritzar el turisme – local – cultural i de natura, “per davant d’altres tipus de turisme depredadors com el de sol i platja o el de compres i casinos com a forma de posar en valor el territori i la seva gent".

Per això mateix, Edgar Fernández ha insistit en que es desisteixi definitivament del projecte del BCNWolrd afirmant “que és un model turístic obsolet i nociu pel territori”. Fernández ha recordat que la setmana passada van portar a l’Oficina Antifrau les presumptes irregularitats del Govern de la Generalitat en l’impuls del macrocomplex d’oci BCNWorld, que s’ubicaria entre Vila-seca i Salou.