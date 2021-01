Ni presos ni exiliats

La CUP: ‘No és llibertat, reivindiquem l’amnistia’

En relació a la concessió del tercer grau dels i preses presos polítiques, la CUP ha volgut mostrar la màxima solidaritat amb totes i tots els presos polítiques. En aquest sentit han manifestat que cal recordar que “el tercer grau no és llibertat” i que els genera sentiments contradictoris “saber que els presos i preses es retrobaran amb les seves famílies, podran participar de la campanya i al mateix moment seguiran en règim de presó”.

Per això asseguren que a les preses no només se’ls hi està aplicant el dret penal de l’enemic sinó també se’ls hi està aplicant el dret penitenciari de l’enemic. Els anticapitalistes segueixen reivindicant que la millor solidaritat antirepressiva passa per seguir lluitant per l’autodeterminació i l’amnistia de les més de 3.000 persones represaliades.

També han volgut mostrar tota la solidaritat amb Pablo Hasel, després que l’Audiència Nacional hagi decretat el seu ingrés a presó per alçar la veu contra la monarquia corrupta.