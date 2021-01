14-F

La CUP dóna el tret d’inici de la campanya des de l’Agència de Salut Pública de Lleida

La CUP dóna el tret de sortida a la seva campanya electoral a la demarcació de Lleida, des dels Serveis Territorials del Departament de Salut, on avui fa 6 anys que la Marea Blanca de Ponent i Pirineus convocava la tercera manifestació contra el projecte de consorci sanitari, que va ser la última i definitiva perquè mesos després el Govern es va veure obligat a retirar el projecte.

Ho fan des d’aquest lloc, per denunciar la mala gestió que s’ha fet de la crisi sanitària tant des de la Generalitat com del govern de l’estat espanyol, una pandemia que ha fet més que evident que el model público-privat sanitari està esgotat i essent incapaç de respondre de forma efectiva i eficient a les necessitats de la gent.

També han denunciat la intrusió de la justicia, un cop més, en el dia a dia de la política catalana que ha portat a celebrar unes eleccions en un dels moments més crítics de la pandèmia.

No obstant, els anticapitalistes comencen la campanya amb entusiasme per aquest nou cicle de l’esquerra independentista i de la política catalana que ha de portar, els propers anys a plantar nous embats contra l’estat per aconseguir una República catalana, feminista, socialista i feminista.

Com ja es va fer saber fa uns dies, la CUP planteja la campanya electoral deixant de banda els actes presencials i amb les mesures pertinents per evitar riscos a la població i apropant les seves propostes a la ciutadania a través de les xarxes socials i els actes en streaming.