Medi ambient

L’Assemblea per Cadaqués demana la retirada dels nius d’erugues processionàries presents en els pins del municipi

La formació indica que hi ha zones on hi ha molta presència de nius, i que és urgent controlar la plaga perquè les erugues poden causar urticària i reaccions al·lèrgiques tant a les persones com als animals.

El grup municipal considera imprescindible que es comencin a retirar els nius de totes les zones públiques abans de que les erugues els abandonin, i afirma que l’Ajuntament hauria d’ajudar a les veïnes i veïns propietaris de terrenys particulars on també hi ha pins afectats, a retirar els nius per combatre la plaga a un nivell més global.

Tanmateix, l’Assemblea per Cadaqués, proposa que de cara a la propera temporada s’estudiï la possibilitat d’aplicar algun tractament respectuós amb el medi ambient per evitar la proliferació d’aquesta plaga, com per exemple, la col·locació de nius de ratpenats en llocs estratègics, ja que aquests, ajuden a combatre i controlar la plaga d’erugues de manera natural.