Covid-19

L'ASM alerta "els mallorquins contra els arribistes d'extrema dreta"

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha fet els mallorquins a no deixar-se prendre el pèl per l’arribista d’extrema dreta i simpatitzant de Vox, Víctor Sánchez Valle, que aprofita la indignació del sector de la restauració per a la seva promoció personal, i els demana que no participin a la manifestació forassenyada que pretén dur a terme demà divendres, en plena remuntada de la pandèmia.



El sr. Sánchez Valle ha expressat a les xarxes socials el seu odi contra la llengua pròpia de Mallorca i el dret dels mallorquins a decidir el seu futur, ha aplaudit el líder de Vox Santiago Abascal, ha fet broma amb les pistoles que pugui tenir o no a ca seva, i ha prohibit la presència de determinats mitjans de comunicació a una roda de premsa per estalviar-se preguntes incòmodes. Amb un perfil intolerant i ultraespanyolista com aquest, no és d’estranyar que carregui tota la culpa de la gestió de la pandèmia al Govern balear i no parli mai de Madrid, que és qui decideix els doblers de què disposam per afrontar la crisi, qui es queda el 14,20% del nostre PIB, uns 4.200 milions d’euros que se’n van cada any i no tornen, i qui ens deixa a la cua en ajudes econòmiques i vacunes per habitant.



L’ASM reitera una vegada més que la indignació de treballadors i empresaris dels sectors de l’hostaleria i serveis està més que justificada, defensa el seu dret a protestar i no deixarà de denunciar la submissió de la presidenta Armengol davant el seu cap de files de Madrid, però adverteix que cal anar vius amb els estafadors polítics i aprofitats de la ultradreta espanyola. Instam les associacions empresarials PIMEM i CAEB a trencar tota relació amb el sr. Sánchez Valle, a organitzar les protestes sense posar en perill la salut de la ciutadania, i a dirigir-les sobre tot contra l’Estat colonial espanyol, origen i causa principal de la nostra indefensió davant la crisi econòmica i sanitària.