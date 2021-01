en defensa del territori

Els regidors de Prat en Comú, PSC i POdemos tomben la moció de la plataforma "Ni un pam de terra"

Els regidors del Prat en Comú, PSC i Podemos van votar en contra de la moció presentada per la plataforma ecologista Ni un pam de terra per frenar el projecte urbanístic ARE Eixample Sud. Un text que proposava frenar la construcció de centenars de pisos a la zona agrícola que hi ha entre el barri de la Barceloneta i l’inici de la zona protegida del Delta del Llobregat. A favor de la moció van votar els regidors d'ERC i Ciudadanos.

Els portaveus de l’entitat van defensar que “el Delta no pot suportar més creixement”, ja que aquest projecte suposarà “la pèrdua d’un 14% de sòl agrícola” actiu, vital per mantenir l’activitat dels pagesos a la ciutat i garantir la sobirania alimentària del Prat i de la resta de l’àrea metropolitana. A més, estan a tocar dels terrenys de protecció de la Unió Europea per diferents espècies d’aus.

Paral·lelament al Ple, la plataforma havia convocat una concentració davant de l'Ajuntament que va aglutinar desenes de persones.