Covid-19

Decidim se suma a les peticions de confinaments domiciliaris al País Valencià.

Decidim: "El poble valencià no pot assumir més morts per coronavirus"

La pandèmia està, a hores d'ara, descontrolada al País Valencià amb més de 2332 persones hospitalitzades infectades, 4557 positives i un total de 3244 morts. Això són més morts de les que varen ocórrer a l'atemptat terrorista de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units. Hospitals com el General d'Elx, estan desbordats.



La feblesa del Consell encapçalat per Ximo Puig contrasta amb la resposta contundent que es va donar a la pandèmia durant el mes de març. De ser exemple en la primera onada, la tercera onada (sense encara els efectes de la Nit de Cap d'Any i els Reis) ens està ofegant.



Els països asiàtics com ara Xina o Vietnam han pogut celebrar amb normalitat el cap d'any, gràcies a fer unes polítiques estrictes de confinament durant el primer trimestre de l'any.

Al País Valencià, no s'han pogut seguir eixes directrius per la feblesa del nostre sistema econòmic, crònicament infrafinançat i espoliat. Amb una hiperdependència del sector del turisme, gràcies al model econòmic implementat pel PP, que no s'ha començat a revertir en aquests 5 anys del botànic.



Però no podem assumir més excuses. Ni salvar l'estiu, ni salvar Nadal val les 3244 vides valencianes perdudes fins ara, ni les que perdrem en els pròxims dies.



Decidim vol posicionar-se públicament al costat de veus com les de la vicepresidenta Mónica Oltra o Unides Podem, i demanar un confinament domiciliari valencià, sense esperar al que decidisquen des de Madrid. Més de 5000 famílies valencianes estan patint, no es pot assumir que en siguen més

La pandèmia ha deixat clar que no podem seguir amb un sistema econòmic hiperdependent del turisme, que condemna a la població a la misèria i a la mort en temps de Coronavirus.