Convocada d’urgència la Comissió Paritària de Riscs Laborals de la Conselleria d’Educació de les Illes

El passat dilluns 11 de gener, l’STEI Intersindical va demanar la Conselleria d’Educació que convocàs amb caràcter urgent una sessió de la Comissió Paritària de Riscos Laborals “perquè la Conselleria obliga els centres a prendre unes mesures antiCOVID-19 que comporten mantenir els centres a temperatures molt baixes, molt per davall del que marca la normativa de prevenció de riscos laborals, que poden suposar perill per a la salut dels alumnes i del personal docent. En aquesta sessió hi ha d’acudir el Servei Jurídic de la Conselleria d’Educació per aclarir la qüestió de la jerarquia normativa.” Cal recordar que, si els centres han de prioritzar les concentracions de CO2 que recomana la Conselleria, les aules estan a temperatures molt més fredes del que regula la normativa de prevenció de riscs laborals.

La Conselleria, finalment, ha convocat aquesta sessió per a demà divendres 15 de gener, amb un únic punt a l’ordre del dia, que tracta aquesta qüestió.

En paral·lel, l’STEI Intersindical va registrar dilluns mateix una bateria de peticions a la Conselleria d’Educació relacionades amb la prevenció de la COVID-19 i el fred a les aules, entre les quals destaca que s’incrementi immediatament el pressupost dels centres perquè puguin pagar les despeses extra de calefacció o que es comencin a instal·lar sistemes de purificació d’aire i de ventilació forçada.