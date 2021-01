Assenyalen bocs expiatoris per amagar la política de colonitzador (En Solidaritat amb el Dr. Josep Sort)

Josep Sort, President de Reagrupament, ha dimitit de tots els càrrecs polítics (24/01/2021) per una desafortunada piulada feta el 14/04/2020, que ningú no havia detectat. Curiosament, ara, a les envistes del 14-F ha estat denunciada per aquells qui han pactat amb C’S –la ultradreta Supremacista!!– a l’Ajuntament de Barcelona. El tuit anava adreçat a la batllessa A. Colau. De vegades, la mateixa passió del joc polític fa dir coses "políticament incorrectes" que, en aquesta ocasió, es podien haver estalviat, malgrat que pugui ésser una opinió compartida per un sector més o menys majoritari de la societat.

J. Sort, tot seguint el suposat manual impol·lut del comportament polític (ai!) ha estat acusat de racista, xenòfob i masclista, caldria afegir el de supremacista d’acord amb algun dels protocols establerts. El maccartisme monàrquic (de Podemos - Comuns a Vox, amb epicentre PSOE-Illa) no pararà de passar el corró demagog i nacionalpopulista espanyol per a fer tot el que calgui perquè les decisives eleccions del 14 F marquin el principi de la fi de més de deu anys de lluita i avenços cap a la República Catalana. Avui ha estat J.Sort; demà podrem ser un de qualsevol de nosaltres. No pararan: No ho aconseguiran!

La policia política casernària unionista només té un programa: mantenir viu un estat caduc. Nosaltres tenim l’opció de bastir una democràcia real i socialment justa en una nació lliure i amb poder de representació mundial.

J. Sort ha pecat de sinceritat, i ell ho reconeix, ha practicat aquella frase evangèlica de la veritat us farà lliures. Ara ja no es veurà obligat a dir la veritat oficial, podrà dir la realitat. I sovint la veritat marcada pel lliure pensament amb criteri és la que construeix futurs i alternatives.

J. Sort ha quedat descavalcat de la política oficial. Però l’oficialisme, una mena de desvirtuació de l’idealisme polític, no atura el curs de les coses, dels projectes i de les idees que acaben per fruitar en Nova Realitat Lliure. Els que el coneixem sabem que continuarà fent la política patriòtica de sempre, al carrer, a les manifestacions, a través dels seus articles i llibres, amb la capacitat d'anàlisi que li dóna la seva llicenciatura d'història i el seu doctorat en Ciències Polítiques.

Malgrat els entrebancs, travetes, obstruccionismes, opacitats i pactismes purament burocràtics que caracteritzen un règim de la mediocritat i de misèria moral –representat per una Monarquia corrupta – no aturaran, mai, un Poble que seguirà endavant en el camí de la independència republicana. Com fa Josep Sort.

En Solidaritat amb el Dr. Josep Sort i Jané

Grup d’Historiadors Jaume Compte, 25 de gener de 2021.