Covid-19

"Serveis Socials ha de ser el màxim garant en lluita contra la pobresa energètica"

La CUP Tarragona vol que Serveis Socials asseguri, en aquests moments de fred màxim i les factures de la llum pels núvols, que les persones amb pocs recursos no es vegin abocades a patir pobresa energètica i que se’n garanteixi els subministraments. A més, recorden que si bé l’exclusió habitacional aguditza la problemàtica de la pobresa energètica, l’actual crisi sanitària i socioeconòmica ho agreuja encara més.

A més, les cupaires insisteixen que les administracions locals han d’entendre la lluita per la condonació del deute per part de les companyies subministradores com una reivindicació prioritària. En aquest sentit, la CUP reclama que l’Ajuntament de Tarragona doni compliment a la moció presentada per les cupaires per combatre la pobresa energètica aprovada el passat novembre. En aquesta s’acordava tornar a reclamar la condonació d’aquest deute i establir un protocol per determinar el procés per donar d’alta els comptadors d’aigua “solidaris”. De fet, aquesta moció també acordava que el consistori estudiaria la fórmula per instal·lar comptadors “solidaris” de llum i gas a les llars que pateixen exclusió residencial i es veuen obligades a punxar el subministrament de llum, comportant un perill pels veïns i veïnes.