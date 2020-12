repressió

L'ANC convoca una mobilització antirepressiva

L'entitat convoca dissabte a les 11 del matí concentracions descentralitzades arreu del territori en contra de la repressió.

Aquest dissabte, 19 de desembre, a les 11 del matí l'Assemblea convoca una mobilització arreu del territori per denunciar l'espiral de repressió en què està immers el moviment independentista. Tot i la indefinició dels partits polítics i les institucions catalanes pel que fa a l'avenç del procés d'independència, l'Estat espanyol no ha afluixat i ha continuat reprimint sense trobar una resposta antirepressiva unitària, efectiva i viable.



Denunciarà la causa general contra l'independentisme, alhora que se solidaritzaren amb Dani Gallardo, Arnaldo Otegi i els centenars de causes obertes contra l'independentisme en un clam contra la repressió.



No volen assenyalar una acció repressiva determinada, sinó posar de manifest l'existència d'aquesta causa general. L'Estat espanyol actua indiscriminadament i utilitza les seves estructures de poder per coaccionar, reprimir i consumar la venjança.



A Barcelona la concentració serà a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume i serà replicada arreu del país per les assemblees territorials que s'hi vulguin sumar. Cada concentració posarà l'accent en diferents persones represaliades per construir una xarxa antirepressiva.



La mobilització de l'Assemblea es farà coincidint amb les concentracions a Euskal Herria amb motiu de la repetició del judici a Arnaldo Otegi i la resta de condemnats pel cas Bateragune.