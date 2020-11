Terraferida adverteix que Sa Ràpita té més de 80 hectàrees urbanitzables

Terraferida ha sol·licitat al Consell de Mallorca que desclassifiqui la major part de les prop de 80 hectàrees de sols urbanitzables que encara té Sa Ràpita. Aquesta quantitat exagerada de sòl urbanitzable amenaça de transformar el nucli urbà i tot el seu entorn, sotmès a una pressió urbanística enorme.

La combinació de gran quantitat de sòl urbanitzable, unes condicions edificatòries extensives dirigides al mercat immobiliari de luxe, un entorn protegit com a Parc Natural que serveix de reclam per vendre promocions i la nova autopista fins a Campos, són un còctel urbanístic explosiu que està accelerant l'urbanització. El darrer exemple és la nova promoció de 41 habitatges de la multinacional Taylor Winpey https://bit.ly/3mFo4XD que publicita la seva promoció a 34 minuts de l’aeroport. Sa Ràpita és ara mateix una «bomba urbanística» que cal desactivar amb polítiques territorials avançades i aconseguir que sigui un lloc digne per viure, no només per invertir.

Bona part de les zones grafiades coma urbanitzables conserven valors naturals i agroecològics notables, però podrien acabar acollint milers de nous habitatges. Tota la zona de Can Estela i el torrent de Son Durí, que figuren encara com a urbanitzables, tenen un gran valor paisatgístic i natural i conserven una important població de tortuga mediterrània. Aquesta zona, salvada de la construcció d'un hotel de prop de 1.000 places fa pocs anys, podria acabar urbanitzant-se igualment si no hi ha una intervenció de l'administració.

Si aquests espais agraris i naturals grafiats com a urbanitzables al Pla Territorial se segueixen urbanitzant, Sa Ràpita veurà com la seva població experimenta un creixement enorme al voltant del 30-40% respecte al cens actual, el que faria augmentar molt la pressió sobre recursos naturals escassos com l'aigua. Tot això sense contar places turístiques, l'edificació sobre solars ja consolidats i el sòl rústic urbanitzable. Tot plegat afegiria també una pressió inassumible al Parc Natural d'Es Trenc Es Salobrar Campos, que ja té greus problemes de massificació i una gestió mínima.