Habitatge

Mobilització popular a Barcelona contra els desnonaments

Els manifestants denunciaven els més de 800 desnonaments a Barcelona d'ençà el 17 de setembre

Més d'un miler de persones s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Barcelona en contra dels desnonaments dels últims dies. Molt especialment el de la Casa de Buenos Aires a Vallvidrera i el de Nou Barris, on dues hores abans del toc de queda els Mossos d’Esquadra van desallotjar una família amb tres menors. La marxa que s'ha desenvolupat amb tarannà molt reivindicatiu ha finalitzat amb alguns aldarulls i amb un detingut.

En concret a la plaça de Sant Miquel on algunes persones han trencat els vidres de les oficines de l'Ajuntament i s'han fet barricades per evitar el pas de la policia autonòmica. Entre els convocants hi hvia la CUP, els Sindicat de Llogaters, la Casa Buenos Aires i l’Intersindical.