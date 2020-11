Impunitat

L'ASM acusa el TSJB de donar ales als violents

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) acusa el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de donar ales als violents amb l'absolució de Juan Font Rosselló, dictada pels magistrats Antonio José Terrasa García, Antonio Federico Capó Delgado i Carlos Gómez Martínez. Tot i que la sentència no nega que va destrossar la nostra taula informativa el 7 d'octubre de 2017, el tribunal l'absol per qüestions de forma.

Aquesta sentència, sumada a la condemna del Tribunal Suprem espanyol als líders independentistes catalans, la sortida anticipada de la presó de Carlos García Julià, autor de la Matança d'Atocha, o l'arxivament per part del Suprem de la querella contra el líder de Vox Ortega Smith, que va difamar víctimes afusellades pel franquisme, per citar altres exemples recents, és un missatge nefast per als violents de l'extrema dreta espanyola, que se sentiran impunes i envalentonats a l'hora de cometre noves agressions contra l'independentisme i la llibertat de pensament i d'expressió.

Com ja ha manifestat l'ASM, per altra banda, hem descartat recórrer, perquè seria una ingenuïtat esperar una sentència justa del Suprem després de la parcialitat i hostilitat que ha demostrat sobradament contra l'independentisme.

Adverteix que si la nostra taula informativa o qualsevol membre de l'ASM és objecte d'agressió en el futur per motius ideològics, "en considerarem responsables els jutges del TSJB". L'absolució del sr. Font, finalment, els hi referma en la convicció que "Mallorca és una colònia d'Espanya, que els mallorquins som uns ciutadans de segona davant els poders públics espanyols, i que necessitam com el pa un Estat independent i una justícia pròpia que no faci parts i quarts".