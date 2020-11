Català

Els professionals sanitaris valencians reclamen la competència lingüística en valencià

La Plataforma per la Llengua del País Valencià ha presentat el manifest "Sanitat en valencià" després que fa uns dies les juntes directives dels Col·legis de Metges de València i Castelló demanaren no garantir l'atenció mèdica en valencià al sistema de salut públic. La campanya, anomenada "Sanitat en Valencià", recull adhesions de professionals del sector a través de la pàgina web www.sanitatenvalencia.org

El manifest posa en relleu que la imposició del castellà als usuaris que es pretén dur a terme és un criteri ideològic i no mèdic, i va en contra del deure d'atendre la ciutadania valenciana sense cap discriminació, siga per sexe, gènere, ètnia o llengua. També es considera que la llengua pròpia del pacient, en el nostre cas el valencià, ajuda a realitzar un diagnòstic i decidir una cura adequada, i manifesta una atenció sanitària de qualitat.

Els professionals de la salut demanen a la Generalitat Valenciana establir una normativa que permeta la capacitació lingüística en valencià del personal sanitari. A més les persones que ja treballen a la salut pública valenciana han d'aconseguir la capacitació de suficiència lingüística en valencià en un termini adequat a cada nivell.

Finalment, es demana evitar amb mitjans i recursos, l'emigració a altres països de joves professionals amb capacitat de parlar les dues llengües oficials, el valencià i castellà, per a garantir l'atenció sanitària en llengua pròpia, així com aprovar una llei d'igualtat lingüística, per a garantir els drets lingüístics de tot el poble valencià en tots els àmbits.

El personal sanitari pot adherir-se al manifest a través del web www.sanitatenvalencia.org