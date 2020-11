Covid-19

El Parlament cita a comparèixer a Sánchez, Illa i Iglesias a la comissió d’investigació de residències de gent gran

El diputat i president de la comissió d’investigació de la gestió de residències de gent gran (CIGREG), Vidal Aragonés, ha informat avui als diputats que hi participen que s’han citat a comparèixer a la propera sessió convocada pel 23 de novembre el president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, i els ministres Salvador Illa i Pablo Iglesias.

El motiu de les compareixences tant del president de l’executiu espanyol com dels ministres de Sanitat i Drets Socials és perquè es donin comptes al Parlament de Catalunya del paper que va desenvolupar el govern de l’Estat pel que fa a la provisió d'EPIS i d'altres recursos per les residències de gent gran durant la crisi d’emergència sanitària provocada per la Covid-19

En aquest sentit, Aragonés també ha informat a la resta de diputats s’han sol·licitat les compareixences dels consellers de la Generalitat de Catalunya, Chakir el Homrani i Alba Vergés per la sessió del 7 de desembre de 2020.