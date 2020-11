Acord Juvenil per la Llengua, un compromís generacional a favor del català

Una quinzena d'entitats juvenils dels diferents territoris de parla catalana han impulsat un manifest en el qual es comprometen a treballar a favor de la llengua catalana i que ha comptat amb el suport de la Plataforma per la Llengua.

Al text, batejat com a "Acord Juvenil per la Llengua" i que s'ha presentat aquest dimarts 10 de novembre simultàniament a Barcelona, València, Ferreries i Perpinyà, s'hi defensa el català com a llengua d'acollida, arrelament i cohesió social, i es fa una crida a defensar els drets lingüístics dels estudiants.

Entre les reivindicacions i compromisos que s'hi recullen destaca la reivindicació que la llengua s'ha de poder utilitzar amb normalitat en tots els àmbits de la vida: als moviments socials, als centres de treball, a l'oci o a les xarxes socials, entre d'altres.

El secretari de la Plataforma per la Llengua, Francesc Marco, i el delegat de la Plataforma per la Llengua País Valencià, Manel Carceller, han assistit a l'acte de presentació del manifest a Barcelona i València. Així mateix, han celebrat que l'acord juvenil tingui unes adhesions ideològicament transversals, que s'hagi plantejat en el conjunt del domini lingüístic i que en el document la nova generació faci una crida al compromís social per avançar a favor de la llengua catalana.

Les quinze organitzacions que signen l'acord són: Joventuts d'Esquerra Republicana (Jovent Republicà), La Forja, Joventut Comunista de Catalunya (JCC), Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), Associació d'Estudiants Progressistes (AEP), Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Joves d'Esquerra Menorquinista (JEM), Mallorca Lliure, Joves PV, Joves de Mallorca per la Llengua, Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA), Associació Catalana d'Estudiants de Perpinyà (ACE), Eina - Espai Jove de la Intersindical i Avalot - Joves UGT.

L'Acció Cultural del País Valencià, l'Obra Cultural Balear, el Moviment Franjolí per la Llengua i la Coordinadora d'Associacions per la Llengua són unes altres entitats que també donen suport a l'Acord.