Bombers

La Intersindical-CSC en contra del model de coordinació única, homogeneïtzació de tots els cossos de bombers i recentralització de l'Estat espanyol

La CUBP (Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales) fa temps que està gestant una Llei de bombers pensada per resoldre les carències i deficiències dels bombers en el conjunt de l'Estat. Aquesta LLei arriba a les portes del Congrés de la mà de Podemos amb el suport de Catalunya en Comú.



Els bombers de l'estat espanyol estan formats per un batibull de cossos municipals, provincials, consorcis, diputacions... on alguns només poden actuar en zones forestals, altres en zones rurals, alguns no poden actuar fora de la seva ciutat, etc. Aquesta discrepància de competències territorials ve acompanyada per una greu deficiència de coordinació. A més, s'ha de sumar un menyspreu i manca d'inversió cap als diferents cossos de bombers, on a Catalunya també hem patit les nostres èpoques fosques.



Aquesta proposició de Llei, pensada per resoldre els problemes i deficiències de bona part dels cossos de bombers del conjunt de l’Estat, implica una pèrdua absoluta de la capacitat de decisió i de gestió dels bombers de Catalunya tirant per terra dècades de feina i desenvolupament i ignorant totalment les competències pròpies de Catalunya pel que fa a les matèries de Protecció Civil i Serveis com prevenció i extinció d’incendis.



En què ens afecta?

Implicaria canvis profunds o simplement eliminaria el sistema mixt format per bombers professionals i voluntaris i la desaparició o readaptació dels treballadors laborals de bombers.

Se centralitzaria totalment la formació dels bombers, deixant sense efecte la fenia que es desenvolupa a l'ISPC.

Implicaria la creació d’una Direcció General única a nivell estatal que decidiria sobre tota la gestió i actuació dels bombers de tot l’estat i, per tant, es perdria qualsevol capacitat de decisió pròpia.

Si ja ens trobem amb moltes particularitats i realitats territorials dins de Catalunya, imagineu-vos una sola Direcció General decidint per tots els territoris de l’Estat.

La uniformitat, les comunicacions, l’idioma de treball, la ubicació i tancament de parcs, els mínims de parcs, les competències en mar i muntanya, els horaris i condicions laborals, l’adquisició de vehicles, material, formació, la selecció de nou personal, la promoció interna... vindran marcades pels seus criteris amb un estàndard global per tot l’estat.

I així una llarga llista de greuges i canvis en el nostre dia a dia.



Al llarg de la Llei es repeteix la mateixa línia de pensament: coordinació única, homogeneïtzació de tots els cossos de bombers i recentralització de tota capacitat de decisió i gestió.



Pel sindicat, "pels companys de l’estat que podran millorar les seves condicions de treball però des de la Intersindical-CSC tenim molt clar que les seves millores no han d’implicar l’extinció del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Han de ser capaços de proposar una Llei que no castigui a uns per beneficiar a uns altres.



L’experiència ens demostra que quan es fa un cafè para todos per resoldre els problemes de bona part de l’Estat; Catalunya retrocedeix en drets, competències i autogestió".