La CUP de Reus engega la campanya “PER UN REUS MÉS NET”

La CUP de Reus s’ha fet ressò de les queixes de veïns i veïnes de Reus sobre l’estat dels carrers durant aquests darrers mesos. Amb la intenció de La comissió de denunciar el mal servei de recollida de residus a la ciutat, la comissió de la “Brossa” de la CUP inicia la campanya “PER UN REUS MÉS NET”, que es durà a terme a Twitter i Instagram. Demanen que la ciutadania pengi fotografies amb el hashtag #XunREUSmésNET, adjuntant la ubicació i el dia exacte de la instantània, per fer un recull de les zones més abandonades.





Amb la campanya, els cupaires volen evidenciar que FCC no compleix amb el compromís de neteja pel qual aquesta empresa rep més de 14 milions anuals. Denuncien, a més, que el govern de JuntsxReus, ERC i Ara Reus només afavoreix els interessos privats i reivindiquen que l’única opció per arribar a l’excel·lència en el control i execució del servei és la internalització i la gestió directa des de l’Ajuntament de Reus.





La regidora Mònica Pàmies recorda que durant els darrers anys “hem regalat més de 33 milions d’euros a FCC” i que el govern ha pujat els impostos a la ciutadania que no han revertit en una millora del servei”. De fet, segons la Candidatura, la mala qualitat del servei s’ha agreujat des de l’època de confinament, la qual cosa “s’evidencia la deixadesa” per part del govern de la ciutat. Segons Joan Ribas, membre de la Comissió de la “Brossa” de l’Assemblea Local de la CUP, “el veïnat de la ciutat, sobretot de fora del centre, estan farts que els residus no es recullin de manera adequada i que no es pugui fer ús dels contenidors perquè estan totalment plens”.





La Candidatura ja va analitzar com afectaria a curt i a llarg termini la crisi sanitària en el context de la recollida de residus. La portaveu Marta Llorens critica que “després de mesos de pandèmia, encara no s’ha contemplat el redimensionament de la generació de residus, la seva recollida i el cost del servei perquè veiem que la qualitat del servei ha empitjorat i la ciutadania cada vegada ha pagat més”.