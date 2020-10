LApparellat es renova per facilitar les parelles lingüístiques a distància

actualitza el programari i incorpora un nou element, el comptador de trobades, per tal d’engrescar la comunitat que en forma part a crear més parelles lingüístiques que mai.



Amb aquesta nova actualització de amb només un cop d’ull. Aquelles persones més implicades i que tinguin el nombre més alt en el comptador de trobades podran obtenir una recompensa de la Plataforma per la Llengua.



Aquesta és una nova versió millorada i, per tant, totes aquelles persones que ja tinguin l’aplicació han d’actualitzar-la per poder gaudir de les novetats i d’un millor rendiment de l’aplicació. Es pot actualitzar o descarregar per primera vegada gratuïtament des de Playstore i Appstore.



Descarregar i fer servir l’Apparella’t també facilitarà la possibilitat de crear noves parelles lingüístiques en línia, ateses les restriccions de contactes interpersonals que hi ha actualment.



L’Apparella’t és una de les dues aplicacions de la Plataforma per la Llengua. posa en contacte aprenents i ensenyants per parlar en català de manera relaxada i distesa. Amb l’aplicació, l’entitat vol potenciar l’ús social del català mitjançant les tecnologies i facilitar la trobada de persones d’arreu que vulguin contribuir a fer del català una peça clau per a l’arrelament i la cohesió social.



