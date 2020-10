Debat

L'ANC convoca un ple extraordinari per debatre com incidir en les eleccions al Parlament

El diumenge 25 d'octubre l'Assemblea organitzarà un ple extraordinari del Secretariat Nacional per debatre com incideix -si és que ho ha de fer- en el procés electoral del febrer. Es permetrà presentar propostes de resolució, debatre-les i aprovar-les.

El país està immers en una situació d'emergència social, econòmica, sanitària i, també, política. Catalunya s'ha vist abocada a unes noves eleccions autonòmiques després de la inhabilitació del president Quim Torra, i de la voluntat dels partits de Govern d'acatar la decisió judicial. Una sentència clarament injusta i que vulnera els drets fonamentals.



L'independentisme té una nova oportunitat per reafirmar la seva majoria a les urnes, tenint en compte que a l'1 d'Octubre del 2017 ja es va guanyar el referèndum d'autodeterminació. Ni els partits independentistes ni el Govern de la Generalitat han fet cap pas per aplicar-ne el mandat.



El Secretariat Nacional de l'Assemblea es reunirà el diumenge 25 d'octubre en un ple extraordinari per debatre com ha d'incidir l'entitat en el procés electoral del febrer. Aquest procés extraordinari permetrà presentar diverses propostes de resolució, debatre-les i votar-les.