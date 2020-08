Corrupció

La CUP celebra els avenços amb el cas 3% i reitera la seva fermesa en la lluita contra la corrupció

La CUP ha celebrat avui una roda de premsa per valorar la fi de la fase d’instrucció i l’inici del judici oral a l’Audiència Nacional pel cas 3%. Després de tres anys, el passat divendres 31 de juliol la CUP va rebre la notificació de la interlocutòria que posava fi a la fase d’investigació i de la qual es deriva l’existència d’indicis de criminalitat contra 31 persones físiques i 16 persones jurídiques, entre elles Germà Gordó, CDC i el PDECAT. Els anticapitalistes formen part de l’acusació popular des del 2017 i durant aquests tres anys han assistit i han estat presents en les diligències més rellevants de la causa.

Davant d’aquesta notícia, la formació valora que els objectius principals pels quals va decidir personar-se com a acusació popular han estat acomplerts i destaca aquelles funcions imprescindibles que ha dut a terme per tal de poder garantir que no hi havien pactes ni maniobres que busquessin la impunitat d'aquells que presumptament haurien extret de l'erari públic grans quantitats de diners. Els anticapitalistes consideren que s’ha fet visible el compromís de l’organització en la lluita contra la corrupció i per aquest motiu, lamenten que s’hagin trobat sols durant aquests tres anys.

Per altra banda, els anticapitalistes també celebren que l’ajuntament de Sant Cugat s’hagi personat com a acusació particular en aquesta causa i recorden que la CUP, que forma part de l’equip de govern municipal, ho portava al seu programa de campanya electoral i va ser un dels compromisos als que va arribar a l’hora de constituir l’actual govern. Per la formació, la presència del món municipal a la causa és imprescindible per tal de poder contribuir en les diligències d’investigació amb l’aportació completa de la documentació necessària per investigar els fets, exercir les accions penals perquè s’investiguin els presumptes delictes comesos i les accions civils per tal de recuperar els imports defraudats. Són les administracions afectades les que poden col·laborar més eficientment en la lluita contra la corrupció.

La CUP vol posar de manifest la fermesa de la formació en la lluita contra la corrupció en general i en la lluita contra la corrupció en el cas 3% en particular que ha quedat confirmada amb les actuacions en el front judicial, polític i ciutadà, sent-hi des del primer moment.