Guanyem Girona demanarà al ple que s’investigui la gestió del govern espanyol en la fugida de Joan Carles I

· Salellas: “A dia d’avui l’única horitzó republicà visible és el de la República Catalana”

Guanyem Girona ha anunciat que al proper ple municipal presentarà una moció “per condemnar la fugida del Rei Emèrit Joan Carles de Borbó I i per demanar una investigació sobre la gestió feta per part del govern espanyol”. El cap de l’oposició i portaveu del grup municipal, Lluc Salellas, ha destacat que “la gravetat dels fets obliga tots els grups polítics i a tots els nivells institucionals a expressar una condemna ferma”. “Qui va ser el Rei espanyol durant gairebé 40 anys ha fugit de la justícia amb la complicitat del govern del PSOE i Unidas Podemos i de l’actual monarca, Felip VI”, ha manifestat Salellas. “És inacceptable que l’Executiu i la Casa Reial hagin assistit Joan Carles en l’escapada i creiem imprescindible que s’obri una investigació per determinar quin paper hi ha jugat cadascú, aclarir si en l’evasió s’hi van destinar recursos econòmics o humans públics, si en el seu amagatall el Rei disposa de personal que el protegeix pagat pel contribuent i si es va permetre que s’endugués la fortuna per la qual se’l busca”, ha afegit. En aquest sentit, la formació municipalista emplaça els grups presents al Congrés de Diputats a engegar una comissió d’investigació que permeti determinar les responsabilitats.

El text que portarà al plenari Guanyem també recupera una moció aprovada al ple municipal al 2016 en la qual es demanava a la Casa Reial i a la Fundació Princesa de Girona que renunciessin a utilitzar el nom de la ciutat. La proposta de Guanyem demana a l’Ajuntament que torni a fer arribar la petició a ambdues institucions per “evitar que s’utilitzi el nom de la ciutat de Girona per actuacions que ni de bon tros representen el sentir majoritari de les veïnes i veïns de la ciutat”, ha explicat Salellas.

“Dient que no sap on és Joan Carles I el govern espanyol està enganyant la ciutadania”, ha expressat el cap de l’oposició al consistori gironí, que ha afegit que “és l’enèsima prova que demostra que l’assoliment de la República Catalana és l’única via per desempallegar-se d’institucions caduques i irreformables que són al cor mateix d’un Estat i d’un sistema que ha decidit replegar-se en ell mateix enlloc d’afrontar els reptes territorials i polítics que se li presenten”. “A dia d’avui l’únic horitzó republicà visible és el de la República Catalana”, ha reblat.

Des de Guanyem faran arribar la proposta de moció a la resta de grups municipals per intentar aconseguir el major consens possible amb l’objectiu que el text esdevingui una declaració institucional de l’Ajuntament de Girona.