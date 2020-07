repressió

Mireia Boya a judici per desobediència en relació a l'1-O

També seran jutjats, Anna Simó (ERC), Lluis Corominas (PDeCAT), Ramona Barrufet (PDeCAT) i Lluis Guinó (PDeCAT). A tots ells més Mireia Boia, se'ls demana fins a 8 anys i 8 mesos de d'innabilitació i 30.000 euros de multa, per pemetre entre altres coses la tramitació de les lleis de referèndum i transitorietat nacional aprovades en el ple del Parlament del 6 i 7 de setembre de 2019. El judici començarà demà final el 24 de juliol al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

L’ex-diputada de la CUP serà jutjada els propers dies 21, 22 i 24 de juliol per desobediència en tant que membre de la Mesa del Parlament, en el context de la celebració del referèndum d'autodeterminació a Catalunya.

La CUP ha denunciat una vegada més que la condició d’investigada de Mireia Boya, igual que la de la resta de persones investigades en aquesta causa general, respon a “la persecució política, policial i judicial de l’Estat espanyol en contra del projecte polític independentista i de qualsevol moviment que pretengui qüestionar els privilegis que l’Estat monàrquic espanyol protegeix.”

La formació ha recordat que la repressió a l’independentisme arreu dels Països Catalans “ve de llarg i té com a objectiu estendre la por dins d’aquest moviment popular i portar-lo o bé a la desmobilització o bé a la renúncia als objectius que defensa”.

El dimecres 22 de juliol, ex-diputats de la CUP Crida Constituent estan citats a declarar com a testimonis de la Mireia Boya. A més, la CUP convoca els dies 21, 22 i 24 de juliol a les portes del TSJC per donar suport a la Mireia Boya i a la resta d’investigades en aquesta “causa general contra el dret a l’autodeterminació.” L’organització convocarà les concentracions seguint les mesures de seguretat i mantenint les distàncies i disposaran de servei d’ordre per garantir-ho.