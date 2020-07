Energia

La CUP porta al Parlament una resolució per acabar amb els talls de llum de Font de la Pólvora

La CUP ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per donar una solució als problemes amb l’accés a l’energia que existeixen al barri de Font de la Pólvora de la ciutat. El text, que serà debatuda a la Comissió d’Empresa i Coneixement, exposa que la ciutat de Girona i els seus barris pateixen situacions greus de desigualtat pel que fa a la xarxa elèctrica que comporta a més a més de talls puntuals en alguns barris, talls estructurals i quasi diaris a l’hivern i a l’estiu al barri de Font de la Pólvora. Davant d’aquesta situació, la CUP situa la responsabilitat en Endesa, qui hauria de garantir l’accés a l’energia, i les administracions respectives que són incapaces de garantir el dret a l’energia de tota la ciutadania.

La resolució, de fet, demana que la Generalitat sigui efectiva en donar suport al veïnat del barri alhora que exigeixi la publicació de l’Auditoria de l’estat de la xarxa que Endesa es va comprometre a fer pública durant aquest any i de la qual encara no se’n sap res. Així mateix, la proposta cupaire passa perquè la Generalitat assumeixi solucions per garantir l’electricitat a veïnes i veïns mentre no acabin les obres de sectorització que haurien d’aportar solucions. Tot plegat és, per la CUP, una actuació de desenvolupament del que ja preveu la llei 24/2015 per les famílies en situació de vulnerabilitat social com són moltes de les que habiten en aquest barri gironí. Finalment, el text incorpora la petició que la Generalitat estudiï la possibilitat de denunciar Endesa per la seva constant desatenció energètica a tot un barri deixant en situació precària de forma constant a centenars de persones.

Mariona Salvador, portaveu de la CUP de Girona, considera que la feina feta per l’organització als barris de la ciutat té el seu reflex al Parlament i adverteix que cal que totes les administracions s’impliquin a fons per acabar amb les injustícies de les multinacionals com Endesa. Salvador ha advertit que “aquells governs que afirmen volen la independència per millorar les condicions socials dels catalans i les catalanes han de jugar totes les cartes que tenen a la seva mà per posar-ho en pràctica en el seu dia a dia” i ha reclamat el vot favorable de tots els grups del Parlament. Per la seva banda, el diputat de la CUP Vidal Aragonés considera que cal garantir els subministraments bàsics com la llum i l’aigua a les famílies amb risc de vulnerabilitat i per això insta al govern de la Generalitat a “iniciar els tràmits legals per denunciar a Endesa en el cas que es vulneri la llei 24/2015”: