La CUP insisteix en la millora de drets de les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària a Reus

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus tornarà a posar sobre la taula la millora dels drets laborals de les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària a Reus. Aquesta vegada ho farà en forma d’instància a la reunió del Patronat de la Fundació Educativa i Social d’aquest divendres. A l’anterior ple municipal, la formació va proposar al ple municipal l’establiment d’un mínim de mitja jornada a les treballadores per defugir de l’actual contractació per hores i millorar el servei però els tres socis de govern es van mostrar en contra.

Des del grup anticapitalista es reitera que la dignificació de les tasques de cures «és essencial perquè les treballadores valorin la seva feina i, a la vegada, perquè les persones usuàries rebin un servei de qualitat, preventiu i educador». Segons la portaveu Marta Llorens “arran de l’epidèmia de la Covid-19 i les conseqüències que ha tingut vers la gent gran, les tasques de cures i totes aquelles professions relacionades amb aquest àmbit han estat en el punt de mira de moltes administracions perquè s’ha reconegut que són uns serveis essencials per a la salut de les persones”. En aquest sentit, la regidora evidencia la situació crítica en l’àmbit contractual i de drets de les treballadores que realitzen aquest servei.

Actualment el SAD es gestiona des del grup SAGESSA, entitat de titularitat pública, propietat de l’Ajuntament de Reus dedicada a la promoció dels serveis assistencials. Segons Marta Llorens, també consellera d’aquesta empresa municipal, «si bé que la gestió directa d’aquest servei des de la Regidoria de Benestar i Ciutadania seria la millor opció per tal de permetre una relació sense intermediaris i bilateral les persones usuàries, el fet que sigui una empresa municipal de caràcter públic també hauria de servir per oferir una bona qualitat del servei, la dignificació de les condicions de les treballadores i un pas més en la protecció del sector de les cures». No obstant això, destaca que «ara mateix no s’ofereix aquesta qualitat, en absolut».

En aquest sentit, la Candidatura critica la postura del govern del passat ple en votar en contra d’una proposta d’aquestes característiques. La regidora Marta Llorens manifesta que «és molt greu que la regidora de Benestar i Ciutadania, Montserrat Vilella, justifiqués -de manera totalment classista- que les treballadores d’aquest servei no vulguin millorar les seves condicions laborals perquè d’aquesta manera poden combinar aquesta feina amb la pràctica de l’economia submergida». Davant això, Llorens puntualitza que «aquestes persones no practiquen, en cap cas, l’economia submergida sinó l’economia de supervivència, que podria desaparèixer si hi hagués una voluntat del govern de proposar un salari i un contracte digne per aquestes treballadores». A més, la Cup de Reus intueix que la postura en contra d’ERC en aquesta moció s’explica des de la defensa de la Llei Aragonès justificada per la creació de cooperatives. La Candidatura explica que “malgrat que es pugui amagar en un discurs de creació de cooperatives des del punt de vista de l’economia social i solidària, només servirà per passar de contractar Florentinos a contractar les seves pròpies patronals”, segons explica Marta Llorens.

En relació a la reunió del Patronat de l’entitat, la regidora de la Cup celebra que hi hagi un punt a l’ordre del dia en relació a un increment salarial de les treballadores i comenta “no creiem gaire en les casualitats ni les coincidències però ens alegrem que es parli de millorar les condicions i aprofitarem per debatre sobre la gestió i la mala situació en què es troba aquest servei.” La Candidatura assegura que demanarà tota la informació amb relació al nombre de membres de la plantilla, models de contractes i tot allò que sigui necessari per fer-ne una bona anàlisi i continuar lluitant per aquesta millora.