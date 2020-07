Medi ambient

La CUP engega la campanya “Protegim l’Anella Verda Gaià-Francolí” amb la reivindicació d’articular un Pla Especial de Protecció del pulmó verd de Tarragona

La Candidatura d’Unitat Popular ha donat avui el tret de sortida a una nova campanya, sota el lema “Protegim l’Anella Verda Gaià-Francolí”. L’objectiu de les anticapitalistes és insistir en la definició i traçat real de l’Anella Verda de Tarragona i la necessitat d’articular un Pla Especial de Protecció. Aquesta és una demanda que ja estava inclosa entre els acords de la Declaració Institucional aprovada al consistori tarragoní el març del 2016 i que a hores d’ara encara no s’ha vist materialitzada, malgrat reiterar-la en mocions, precs i, la darrera vegada, en negociació pressupostària, que ERC i ECP no van acceptar.

Les cupaires recorden que la ciutat de Tarragona encara té tasques pendents en quant a la protecció i difusió del seu patrimoni natural, paisatgístic, arquitectònic, cultural i històric. En paraules de Laia Estrada, “amenaçada per una planificació urbanística agressiva i el perill de patir un gran incendi forestal, l’Anella Verda es troba desemparada a nivell institucional”. La portaveu del Grup Municipal de la CUP recorda que el març del 2016 l’Ajuntament va aprovar una declaració institucional en aquest sentit, però “malauradament encara no s’ha donat cap passa per donar-li compliment”.

Un dels acords aprovats, i que la CUP considera que urgeix donar compliment, contemplava el desplegament d’un Pla Especial de Protecció de l’Anella Verda de Tarragona. Aquest Pla, permetria la regulació i la programació d’actuacions a l’entorn natural. Així mateix, concretaria les mesures necessàries per tal d’evitar la pèrdua de biodiversitat; la planificació dels tractaments silvícoles necessaris per a una adequada prevenció d’incendis; impulsaria la figura del Parc Agrari, inclouent tant l'Horta Gran del Francolí com l'Horta de la Plana de Tamarit, en una clara aposta per la recuperació de sèquies i sínies i la reintroducció d'espècies vegetals rarificades i protegides (com la servera, la sabina litoral, la moixera de guilla), d’espècies de duna i reraduna, i d'espècies no tant rarificades com el roure, l'alzina, el lledoner o l'arboç.

Des de la CUP s’ha criticat la manca de difusió i posada en valor per part de l’Ajuntament sobre aquest espai i també insisteix en la necessitat de crear el Consorci Mancomunat de l’Anella Verda Gaià-Francolí, acord també inclòs a la Declaració Institucional. “Els espais naturals no entenen les fronteres administratives” i la coordinació entre els propietaris de les finques i les administracions públiques afectades “hauria de poder articular-se per tal d’unir esforços en la preservació i difusió d’un espai natural privilegiat que tenim a la vora de casa” ha emfatitzat Eva Miguel.

Sota la premissa que “allò que es desconeix no es valora i per salvaguardar s’ha de conèixer”, la campanya “Protegim l’Anella Verda Gaià-Francolí” preveu una sèrie de rutes al llarg del mes de juliol per tal d’apropar a la població a aquest tresor que tenim a la vora i que moltes vegades és un gran desconegut.