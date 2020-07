Covid-19

La CUP de Lleida proposa establir un Ingrés Universal de Confinament

La CUP de Lleida ha penjat avui una pancarta davant la delegació del Govern de la Generalitat de Lleida per visualitzar la demanda d’una aposta decidida i valenta per salvar les persones no tan sols de la COVID sinó també de les conseqüències socials i econòmiques del confinament.

En la línia de mesures com les plantejades en el comunicat emès aquest mateix dilluns, la Candidatura d’Unitat Popular de Lleida proposa establir un Ingrés Universal de Confinament (IUC) per a totes les persones majors de divuit anys que es troben sota el confinament decretat per la Generalitat al Segrià per evitar que aquest no posi en risc la supervivència familiar.

La formació planteja que la mesura, de xoc, sigui universal, incondicional, individual, deslligada de la situació laboral de cadascú, així com suficient per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques. En aquest sentit, proposen que sigui fixada segons el 100% de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), de 663,98€ mensual, actualitzat amb l’IPC d’ençà que aquest indicador està congelat (2010) resultant una quantitat de 773€ o proporcional a la durada del confinament del municipi, en pagaments quinzenals.

La candidatura proposa que l’IUC vagi destinat a totes les persones empadronades als municipis confinats a través d’una transferència directa a un número de compte associat al certificat d’empadronament, i també comprengui un ajut específic de la mateixa quantia per les persones que treballen temporalment en la campanya de la fruita, independentment de la seva situació administrativa.

La CUP assenyala que mesures com aquesta, que haurien d’anar acompanyades d’altres en l’àmbit laboral, social i sanitari, com les que van proposar aquest dilluns, haurien d’estar vigent més enllà del confinament, per poder canviar les actuals polítiques de rendes condicionades, familiaristes i insuficients.