ensenyament

L'STEi Intersindical denuncia que l'increment de professorat anunciat per Educació arriba tard

L’STEI Intersindical ha demanat a les darreres Meses Sectorials d’Educació amb quins criteris s’adjudicarà l’augment de quota anunciat pel conseller Martí March des de fa un grapat de setmanes i quan estarà disponible aquest increment de professorat.

Ha manifestat que és ara que s’ha de disposar d’aquests nous professionals, en què els centres elaboren els seus plans de contingència i els horaris del proper curs amb la quota prevista per al curs 2020-2021, que molt probablement patirà retallades si no hi ha aquest increment.

És un menyspreu absolut de la tasca dels equips docents que la dotació addicional arribi més tard, quan els centres ja han tancat les feines de preparació del proper curs. Per aquest motiu, l’STEI Intersindical sol·licita que l’augment de docents anunciat pel conseller s’inclogui dins la llista de places provisionals del tràmit per al col·lectiu interí dels propers 24 a 28 de juliol.

Per altra banda, segons les dades recollides en l’enquesta que l’STEI Intersindical ha duit a terme es confirma l’anunci que vàrem fer de retallades de plantilla per al curs 2020-2021, que es podria xifrar entre uns 175 i 225 docents. No s’entén de cap manera que en una situació tan excepcional i complicada com la que es viurà el proper curs, en què s’ha de garantir la seguretat sanitària i la qualitat de l’ensenyament, la Conselleria rebaixi la xifra de docents en el sistema educatiu de les Illes Balears.