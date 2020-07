lluita institucional

ERC i ECP estan més còmodes pactant amb el PSC que donant compliment als acords signatsamb la CUP

Avui 13 de juliol ha tingut lloc la tercera reunió de seguiment dels acords adquirits per part del govern ERC-ECP amb la CUP, els quals van permetre tant la investidura de Pau Ricomà com l'aprovació dels pressupostos municipals de 2020. El govern ha adquirit el compromís amb la CUP de portar al Ple un modificatiu de crèdit de 600.000€ per a ajuts a la rehabilitació de pisos permanentment desocupats per lloguer social.

La CUP ha constatat que, respecte la darrera reunió de finals d’abril, els avanços són pràcticament inexistents. Els pocs punts que mostren alguna novetat són els que ja estaven previstos dins del programa d’ERC. És per aquest motiu que la CUP conclou que ERC i ECP no tenen interès en complir els acords perquè tem que l’equip de govern es troba més còmode teixint aliances amb el PSC, tal i com es va evidenciar el passat Ple amb l'aprovació de la modificació de la plantilla de l'Ajuntament. En aquest sentit, la CUP lamenta que el suposat govern del canvi opti per perpetuar velles formes de fer política mitjançant el mercadeig de favors i no aposti de manera clara i contundent pel compliment d’acords que sí que contribuirien a fer polítiques d'esquerres i necessàries per tota la població tarragonina.

Per aquest motiu la formació anticapitalista es mostra molt crítica amb el fet que no s’hagi avançat en cap dels acords que suposarien veritables canvis a la ciutat de Tarragona. No s'ha fet cap passa vers a poder tenir un estudi de la qualitat de l'aire i amb tota probabilitat acabarà l'any 2020 sense que la població de Tarragona conegui què respira. Igualment, tal i com el govern de Ricomà va comunicar fa mesos, l’estudi sobre la possible internalització del servei de la brossa continua estancat a l'àrea de contractació sense cap previsió de quan es durà a terme. Finalment, l’elaboració del cens de pisos buits no es preveu començar a fer-se fins a la tardor, un treball necessàriament presencial i que es podria ver afectat per les complicacions derivades de possibles rebrots de la COVID-19.

Tampoc s'ha avançat res respecte l'estudi per la internalització del Servei d’Atenció Domiciliaria ni la campanya sobre ajuts en matèria de pobresa energètica i habitatge. Donada la situació d'imminent crisi socio-econòmica, la CUP considera que Tarragona no es pot permetre cap renúncia en accions relacionades amb serveis socials i lamenta que els acords relacionats amb aquesta temàtica també es trobin sense novetats.

En relació al material que havia d’adquirir l’Ajuntament per a cedir a les entitats de la ciutat, es va aprovar un modificatiu de crèdit el passat Ple de maig de 10.000 €, però l’Ajuntament encara no ha comprat aquest material ni ha redactat el protocol que regirà la seva cessió. Aquesta inacció resulta del tot preocupant per a la CUP perquè es tracta de qüestions que comporten acció política i compromís. De la mateixa manera, encara no s’ha donat cap passa per poder materialitzar la Taula de Gestió del Patrimoni, un acord que no està lligat a cap partida pressupostària i només requereix de voluntat política.

Finalment, com resultat d’aquesta reunió, ERC i ECP han adquirit el compromís amb la CUP de portar a votació del Consell Plenari un modificatiu de crèdit de 600.000€ per a ajuts a la rehabilitació de pisos permanentment desocupats per ser destinats a lloguer social.