Ensenyament

USTEC·STEs (IAC) impugna al TSJC a la inspecció del treball de l'obertura prematura dels centres educatius

USTEC·STEs (IAC) impugna al TSJC a la inspecció del treball de l'obertura prematura dels centres educatius

USTEC·STEs (IAC) ha mantingut, des del primer moment, que la prioritat d’aquesta època excepcional causada per la pandèmia consisteix a vetllar per la salut i la seguretat de la comunitat educativa. És per això que considerem un perillós error que el Departament d’Educació hagi decidit unilateralment obrir els centres educatius durant la fase 2, sense les mínimes garanties ni mesures adequades per evitar possibles contagis.

Per aquest motiu, el sindicat ha impugnat avui les instruccions del Departament que permeten obrir prematurament els centres, mitjançant la interposició d’un Recurs Contenciós Administració Especial per a la Protecció dels Drets Fonamentals davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest recurs comporta la demanda de mesures cautelars i cautelaríssimes a fi que es puguin tancar els centres que ja han obert, en el termini més breu possible, amb l’objecte d’evitar nous rebrots de Covid19 en un context en què els professionals no disposen d’aquelles mesures imprescindibles de seguretat, ni han estat sotmesos a tests.



Aquesta demanda ve acompanyada per denúncies territorials als serveis provincials de la Inspecció de Treball, en què USTEC•STEs participarà de la forma més escaient en cada Servei Territorial i en el Consorci d'Educació de Barcelona.



Entenem que els riscos d’un retorn prematur superen amb escreix els incerts beneficis de tenir centres educatius oberts, almenys fins que no es pugui garantir realment la total seguretat dels infants, adolescents, professionals i famílies. Com a sindicat majoritari en l’àmbit educatiu tenim la responsabilitat i l’obligació de treballar per preservar la salut i la seguretat del conjunt de la comunitat educativa, especialment del nostre alumnat i les seves famílies.