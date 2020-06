ni presos ni exiliats

Més de 50 concentracions arreu del país en defensa de les lliberats i dels serveis públics

Més d'una cinquantena de concetracions simultànies s'han sumat aquest dimarts a la iniciativa #RecuperemElsCarrers sota el lema " La vida abans que el capital". Amb les protestes d'aquesta tarda, és el tercer dimarts consecutiu de mobilitzacions que van començar fa quinze dies a la Vila de Gràcia i que s'està escampant arreu com una taca d'oli amb un increment també de participants.

La convocatòria reclama que la crisi post-virus “la paguin els rics” i que l’emergència social ja és un drama humà a molts barris de classe baixa. El seu objectiu més immediat, però, és visibilitzar al carrer un malestar ciutadà per les decisions polítiques durant la pandèmia, que veuen poc properes a les necessitats dels veïns i massa pensades per a salvar les grans empreses.

#RecuperemElsCarrers ja ha rebut un centenar d'adhesions al manifest. Si bé lluitem pel dret a la manifestació durant l'estat d'alarma imposat, no entenem aquestes protestes com un fi sinó com una eina. Per tant, es tracta no només de tornar als carrers, sinó de forçar canvis en la situació política dels nostres països i alhora, també estar acompanyades en aquesta situació que ens ofega amb tanta mort i precarietat.

En el marc de la campanya #QueNoEnsRobinLaVida avui la @CUPBarcelona hem sortit als carrers a denunciar els abusos a què ha estat sotmesa la sanitat pública i les seves treballadores i a exigir un Sistema Nacional Públic de Salut on cap persona en quedi exclosa. pic.twitter.com/jFuQZuuMTK — CUP Les Corts (@CUPLesCorts) June 1, 2020