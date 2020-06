Repressió

Llibertat amb càrrecs als quatre investigats en l'operació Judes

L'Audiència Nacional espanyola ha dictat llibertat amb càrrecs, però sense mesures cautelars per a quatre dels CDR investigats per l'operació Judes, després d'haver prestat declaració per via telemàtica. Les altres dues persones que també havien de declarar avui, ho faran el proper 6 de juliol als Jutjats de Mollet.

Els acusen de pertinença a organització terrorista per haver participat en mobilitzacions postsentència i per ser coneguts dels primers set membres de CDR detinguts i empresonats el setembre de l'any passat per suposadament haver planejat una resposta violenta al veredicte de l'1 d'octubre.

L'advocada dels encausats, Eva Pous, ha explicat que s'han acollit al seu dret de no declarar i només han respost les preguntes de la defensa relacionades amb el seu arrelament al territori.

Arran de la pandèmia, els quatre investigats han declarat per videoconferència des dels jutjats de Sabadell i de Mollet, els més pròxims als seus domicilis.