Covid-19

La Intersindical-CSC reclama canvis a l'ingrés mínim vital per adaptar-lo al cost de la vida territorial i no excloure'n les persones sense papers

L'ímpuls de l'ingrés mínim vital és, sens dubte, una bona notícia i una urgència social. En un moment de precarietat i desigualtats tan elevades, estableix una nova xarxa de seguretat per evitar que milers de persones caiguin a la pobresa. Tant és així que fins i tot els sectors més convervadors han desistit finalment d'oposar-s'hi i, en el primer pas pel Congrés, no ha rebut ni un sol vot en contra. El consens social al carrer per garantir uns mínims de dignitat impossibilitava un rebuig frontal per part de la dreta més rància.

Malgrat la valoració positiva en termes genèrics, però, aquesta no era l'opció prioritària ni definitiva de la Intersindical-CSC per fer front a la pobresa, així com també presenta deficiències evidents i greus. L'excés de condicionalitat i les limitades quantitats ofertes converteixen l'ingrés mínim vital en una prestació insuficient per erradicar la pobresa com ho seria la renda bàsica universal o simplement una renda mínima ambiciosa.

Tot i això, des de la Intersindical-CSC, s'entén com un primer pas que val la pena explorar i perfeccionar per situar un primer pedaç i posteriorment avançar cap a una xarxa de seguretat més sòlida contra la pobresa. En aquest sentit, insta als partits catalans i amb sensibilitat social i nacional que corregeixin, durant el procés parlamentari, algunes de les principals limitacions de l'ingrés i, en especial, la manca de concepció plural de l'Estat en el seu disseny o l'exclusió de milers de persones sense papers: