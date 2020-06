Parlament

La CUP insta al Govern a rescindir el contracte de gairebé 18 milions d’euros amb FERROVIAL

La CUP Crida Constituent ha presentat una moció al Parlament de Catalunya, que es debatrà el proper ple, on insta al govern de la Generalitat a rescindir de forma immediata el contracte negociat sense publicitat subscrit el dia 29/05/2020 amb l’empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA per fer el seguiment de contactes positius mitjançant scouts amb número de codi d’expedient CE133-2020 per valor de 17.690.169,02€.

A la moció, la formació també exigeix que en un període no superior a un mes presenti a tots els grups parlamentaris una proposta de modificació pressupostària amb l’objectiu de fomentar l’economia social i cooperativa i un teixit productiu amb retorn social i ambiental amb perspectiva feminista, a internalitzar serveis públics i acabar amb les privatitzacions que degraden la qualitat del servei, a dignificar les condicions laborals de les treballadores que presten serveis públics i a establir una renda garantida universal.

La CUP ha criticat que durant aquests mesos el Govern hagi aprovat decrets i resolucions que s’escapen del control parlamentari i que se segueixi prioritzant i fomentant el negoci privat de les emergències mèdiques, en detriment dels serveis de gestió directa i prestació 100% pública. Per altra banda, la candidatura d’unitat popular, com porta denunciant des de fa diversos mesos, lamenta que les partides dels pressupostos aprovats el passar mes de març, no contemplin ni responguin a les necessitats de la ciutadania i per aquest motiu en demana una modificació urgent.