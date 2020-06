Territori

La CUP de l’Arboç denuncia la desídia i irresponsabilitat de l’ajuntament en la gestió territorial i urbanística

Des del 17 de gener de 2020, està entrada la sol·licitud de consulta prèvia a l’Oficina de Gestió Empresarial, sobre la viabilitat de l'emplaçament d’una planta solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable, en terme municipal de l’Arboç. Es tracta d’una planta de 15.054 mòduls, de 6.021,6 kWp i 8,69 ha.

Segons el procediment establert pel DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, durant els 3 mesos posteriors a l’entrada de la sol·licitud, hi ha temps per emetre pronunciaments en relació al projecte. Tal i com s’estableix a la mateixa llei, la Ponència d’Energies Renovables, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat, com a òrgan col·legiat amb funcions d’analitzar la viabilitat d’aquest tipus d’infraestructures, ha de donar trasllat de la consulta a l'ajuntament o ajuntaments on es projecta l'activitat i a la resta d'administracions públiques afectades, per tal que aquestes facin les aportacions oportunes en l'àmbit de les seves competències. Malgrat aquesta petició va ser enviada per part de la Generalitat el dia 24 de gener de 2020, l’alcalde, regidor d’urbanisme, en el ple ordinari celebrat el passat 28 de maig, va reconèixer que no tenia cap coneixement d’aquest projecte. Efectivament l’ajuntament no ha donat resposta a aquesta petició. Per contra, el Geven, grup ecologista del Baix Penedès, també instat per part de la Generalitat per emetre les seves consideracions, sí que va donar-hi resposta, instant a la conservació d’un fragment de massa forestal, entre d’altres consideracions.

Sense entrar a criticar aquest projecte pel que fa al model de generació energètica que desenvolupa, promogut per empreses fantasma que no tenen cap vinculació amb el territori i que només aprofiten un marc legal que fa atractiva una inversió, la CUP denuncia la desídia i irresponsabilitat de l’ajuntament i en concret la del seu alcalde, que també ostenta la regidoria d’urbanisme, en relació a la gestió territorial i urbanística del municipi. No és la primera vegada que la CUP denuncia el passotisme del consistori en relació a l’afectació de grans projectes sobre el nostre municipi. La tardor passada es va denunciar el suport incondicional i acrític del consistori davant el desenvolupament del pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal – Can Vies, malgrat l’alternativa escollida per la Generalitat no respectés ni tan sols el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l’Arboç, i tampoc considerés l’increment de trànsit de camions per la N-340 al seu pas per l’Arboç. També a inicis de 2019 es va aprovar un conveni urbanístic entre la SAREB (Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària) i l’Ajuntament de l’Arboç per al replantejament dels usos previstos al polígon 19 “Sector de la Cooperativa Agrícola i Caixa Agrícola de l’Arboç”. En aquest conveni, l’ajuntament delega la modificació puntual del Pla General a l’empresa promotora, en aquest cas la SAREB, comprometent-se a tramitar la modificació que l’empresa presenti per fer viable el projecte. Un nou exemple de la desídia del consistori en l’exercici de les seves competències, amb una dinàmica constant de delegació de responsabilitats a tercers, amb una nul·la vocació de gestió pública.

Passat el termini prioritari de presentació de consideracions pels agents afectats, exigim que l’ajuntament faci ús del termini obert al públic en general per a fer les seves consideracions a aquest projecte amb alta incidència a terme del municipi, que segons informa la Generalitat acaba el 15 de juny.