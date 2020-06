Repressió

La CGT expressa el seu rebuig a una sentència condemnatòria contra un dels seus militants

La Federació Comarcal de la CGT Baix Penedès, està radicalment en contra de la sentència condemnatòria contra el nostre company Manuel Casado dictada pel Jutjat Penal nº3 de Tarragona, en la que fixa 6 mesos de presó i 2.000 € de multa, a més de les costes del procés judicial.

Els fets pels quals se l’ha jutjat es remunten al 23 d’abril de 2016, quan les coalicions feixistes Plataforma per Catalunya, España 2000 i Partido por la Libertad, van organitzar una trobada amb l’objectiu de fundar la formació feixista Respeto. L’acte es va organitzar a l’hotel Termaeuropa de Coma-ruga. La CGT, juntament amb UCFR Baix Penedès i altres col·lectius, es van concentrar davant de l’hotel per a mostrar el seu rebuig a les diferents organitzacions feixistes, que també van convidar a la líder de la formació alemanya Pegida. Un cop es va dissoldre la concentració i segons August Armengol, que en moltes ocasions ha posat de manifest el seu ODI vers col·lectius vulnerables i minoritaris, li van fer una pintada a la porta de casa seva en la que posava NAZI.

Armengol es caracteritza per fer un ús abusiu dels jutjats, ja que ha denunciat en massa ocasions a activistes antifeixistes, quedant en ridícul en les sentències que s’han dictat. En aquest, cas Armengol sol·licitava dos anys de presó i una multa de 4.500 euros per delicte d’odi i per delicte de danys, així com l’abonament de les despeses derivades de pintar la porta per eliminar la pintada, un total de 240 €.

La CGT Baix Penedès no entenen la deriva que ha portat la justícia burgesa, tipificant els fets com a delicte d’odi. Delicte d’odi per a un antifeixista en comptes de jutjar i condemnar al líder de PxC per les polítiques d’ODI que porta a terme contra els i les immigrants i altres col·lectius vulnerables.

Des de la CGT mostra el nostre màxim suport al Manel i afirmem que és totalment innocent dels delictes pels quals és condemnat. A una persona totalment solidària amb els més dèbils i desafavorits, senya d’identitat de la CGT, no se la pot condemnar per un delicte d’ODI.

Denuncia la manera amb la que el Jutjat Penal número nº3 de Tarragona ha retorçat l’article 510.2a) del Codi Penal de tal manera que l’aplica a un antifeixista. Aquest article va ser concebut precisament per a protegir als col·lectius vulnerables, minoritaris i així prendre atenció contra l’ODI dels feixistes, ja que aquest país ha viscut 40 anys sota el jou del feixisme. Així, encara es mantenen institucions hereves del feixisme com ara l’Audiència Nacional, hereva del Tribunal de Orden Público. És evident que en les entranyes de l’estat encara queden restes del totalitarisme feixista de la dictadura franquista, d’aquí ve l’auge de l’extrema dreta. És per això, que tampoc ens sorprèn massa la sentència dictada contra un antifeixista.

En la sentència un Mosso d’Esquadra assegura que va ser el company Manel l’autor de la pintada i que es trobava a 50 cm d’ell i va poder sentir el soroll de l’spray. Fals, va ser diverses les persones que vam ser allà i no hi va haver cap Mosso d’Esquadra tan a prop en cap moment.

En aquests temps ens els que veiem com les forces repressives abusen de la impunitat que tenen per a matar membres de col·lectius oprimits, com el cas del recent assassinat de George Floyd als EEUU pel fet de ser negre, i com en els casos propers de Juan Andrés Benítez per ser gay a Barcelona, i el de l’escandalós cas del marroquí Yassir El Younoussi aquí al Vendrell, el qual va entrar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra i no en va sortir viu. Per això qüestionem qualsevol testimoni de membres de les forces repressives de l’Estat, ja que alguns es comporten com a autèntics feixistes, homòfobs i xenòfobs.

Recorda que l’anterior líder de PxC, Josep Anglada, va dir en una ocasió en un judici per injúries que Anglada va presentar contra membres d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), el líder de PxC va afirmar que realitzar la salutació nazi o fotografiar-se amb parafernàlia neonazi ‘no és res dolent’. Un dels regidors de PxC al Vendrell, Joan Carrasco, va fer les següents declaracions a un mitjà de comunicació: “el feixisme és una ideologia com qualsevol altra”, així que si això és el que pensen els membres de PxC sobren les declaracions fetes per Armengol on va dir que eren els mitjans de comunicació els que titllaven PxC de feixistes i racistes, ja que els seus estatuts no ho contemplaven. Des de CGT creiem que aquest tipus de gentussa no hauria de tenir cap càrrec públic i que els seus comportaments i pensaments no tenen cabuda en una societat “democràtica i avançada”. Titllem, sense cap mena de dubte, a PxC i Respeto d’organitzacions feixistes i racistes.

Dieuen que no cediran en la nostra voluntat de demostrar que el nostre company Manel és innocent dels delictes dels que se l’acusa. Per això utilitzarem totes les eines que siguin oportunes.