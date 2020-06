lluita institucional

Guanyem Badalona retreu al govern d’Albiol la falta de propostes d’educació en el lleure els infants i joves

Aquest dijous al vespre es celebra el ple de l’ajuntament de Badalona on es portaran a votació diverses mesures d’emergència. Entre aquestes, en el camp de l’educació i el lleure dels infants i joves, el govern de Xavier Garcia Albiol proposa la disposició dels patis de les escoles com a espais oberts de lleure durant l’estiu. Guanyem Badalona considera que aquesta mesura és “del tot insuficient i s’ha pres sense haver escoltat als agents més propers a l’educació, com les associacions de mares i pares”.

El govern de Badalona no es planteja les ajudes als joves amb menys recursos per accedir a casals d’estiu. Per aquesta raó Guanyem Badalona ha exigit públicament que es rectifiqui i es donin ajudes “com a mesura mínima per garantir que els joves sense recursos també poden accedir als casals, i gaudir de les mateixes oportunitats”.