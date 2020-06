Aigua

Entitats de Mollet presenten una queixa al Síndic de Greuges per la pujada d’un 13,4 % del rebut de l’aigua i residus

Ecologistes en Acció ha presentat amb el suport de 15 organitzacions socioambientals més una queixa al Síndic de Greuges davant la situació de desprotecció de la ciutadania de Mollet del Vallès enfront una pujada desmesurada del 13´4 % del rebut de l’aigua i els residus en plena pandèmia de la COVID-19. Aquest increment es degut a decisions preses pel ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en què també es troben implicats el Consorci de Residus del Vallès Oriental, i les empreses privades que gestionen aquests dos serveis públics: SOREA, URBASER i CESPA.

Els efectes d’aquesta pujada, molt per sobre de l’IPC, i la més cara del Vallès Oriental s’agreugen perquè el rebut ha estat tramès a les famílies i als comerços a finals d’abril / principis de maig, període en que a causa de la crisi sanitària moltes famílies estaven afectades per ERTO (molts sense cobrar), acomiadaments, incertesa de retorn als llocs de treball i els comerços estaven en la seva majoria tancats, sense cap ingrés i sense produir cap residu.

La PAH de Mollet i una veïna a títol personal han obert dues recollides de signatures que demostren la indignació ciutadana davant aquests fets.

Incomprensiblement, l’única justificació que s’ha donat respecte a aquesta pujada és que totes les forces polítiques del ple de Mollet havien aprovat aquestes taxes al Consell Comarcal del Vallès Oriental, la qual cosa deixa a la ciutadania en plena indefensió.

Així mateix, cal destacar que el servei d’aigua i residus el valorem molt negativament per dades objectives. Només un 37,7 % del residus produïts a Mollet es recullen de forma selectiva, per la qual cosa un 63,3 % són rebuig (molts més costós econòmicament de tractar), quan la UE ja obliga a que per aquest 2020 la recollida sigui si més no d’un 50 %. Pel que fa a l’aigua, tot i que les enquestes diuen que un 80,6 % de la ciutadania de Catalunya vol una gestió pública del servei i que els partits municipals es varen presentar a les eleccions defensant la gestió pública, en plenes festes de Nadal de 2019 el govern de la ciutat va prorrogar la gestió del servei públic a l’empresa privada SOREA de la multinacional Agbar. Cal afegir que aquesta companyia porta molts anys gestionant el servei i que la xarxa està en molt mal estat, amb amplis trams de fibrociment i repetides ruptures (al mes de febrer 2020 han estat constants).

Les 16 entitats han sol·licitat al Síndic de Greuges que vetlli per la protecció de la ciutadania de Mollet davant aquest mal servei i aquestes enormes pujades en cap moment justificades públicament i vetlli pel bon funcionament de les administracions públiques de l’Ajuntament de Mollet i el Consorci de Residus del Vallès Orientals, així com supervisi les empreses privades SOREA-AGBAR, Cespa i Urbaser que respectivament són responsables i presten els serveis públics d’aigua i residus a Mollet del Vallès.

Les entitats que ha presentat la queixa són: Ecologistes en Acció, Plataforma per a la Defensa de la Sanitat del Baix Vallès, Mollet Pedala, Mollet pel Futur, Taula de l’Aigua de Mollet, Tabaran, Aliança contra la Pobresa Energètica de Catalunya, Aigua és Vida, Mollet Volem Acollir, ANC Mollet, PAH Mollet, Federación d’Associacions Veïnals de Mollet del Vallès, Associació Veïnal de Santa Rosa, Associació Veïnal de la Zona Centre, Mollet Feminista i AVV de la Zona Nord