En defnesa del territori

El GOB denuncia suposades obres d'emergència com la construcció del passeig de Cala Rajada a Capdepera

L'entitat ecologista qpunta que "ens trobam davant unes obres autoritzades per l’Ajuntament de Capdepera i la Demarcació de Costes a les Illes Balears que incompleixen la Llei i el Reglament de Costes sota l'excusa d'obres d'emergència derivades del temporal Glòria"

El GOB ha demanat la immediata paralització de la immediata paralització de la construcció del passeig de Cala Rajada a Capdepera, la revocació de l’Autorització de data 10 de març de 2020, Ll retirada del domini públic marítim terrestre i de la ribera de la mar de les ocupacions per obres que no disposin de la concessió vigent i sancionar a l’Ajuntament de Capdepera per fer passar unes suposades obres d’emergència per a reparar el passeig marítim quan en realitat aquestes res tenen de reparació sinó de nova construcció.

Segons la tanca informativa instal·lada per l’Ajuntament de Capdepera a l’Avinguda Amèrica figura que en data de 10 de març de 2020 la Demarcació de Costes a les Illes Balears va autoritzar la realització d’ “Obres d’emergència per a la reparació del Passeig Marítim de Cala Ratjada, aprovades per decret de batlia de 22 de febrer de 2020”.

Aquestes obres van des de el carrer Castellet fins a la platja de Son Moll. Una part d'aquestes obres - les situades entre les immediacions de la platjola de Na Ferradura i la platja de Son Moll - estan sota la responsabilitat de la Demarcació de Costes. La resta estan situades dins la zona de competència de Ports de les Illes Balears, essent la fita 565 la divisòria de la delimitació del domini públic marítim terrestre aprovada per l’Ordre Ministerial de 3 de juliol de 2007.