En defensa del territori

El combat ecologista no s'atura al Baix Llobregat

A Gavà, les ecologistes d’Aturem el Pla de Ponent-Salvem el Calamot ja van fer la primera acció de protesta el 2 de juny, amb un “batec” sonor contra una de les tances de protecció de les obres iniciades al barri de Can Ribes, acció que tenen previst repetir el 10 de juny. El Pla de Ponent de Gavà és un macroprojecte urbanístic –actualment, el més gran en superfície i en impacte paisatgístic, ecològic i ambiental del territori català– que té com a objectiu urbanitzar les 200 hectàrees que comprenen el turó del Calamot, la riera dels Canyars i el pla de Queralt, i que preveu la construcció de quatre nous barris i un total de 4.968 habitatges.

El mateix cap de setmana en què es va decretar l’estat d’alarma estava convocada una manifestació contra el pla, que els organitzadors preveien que seria multitudinària, però la pandèmia va obligar a cancel·lar-la i tot just ara es reprenen les accions de protesta amb les mesures de seguretat pertinents. D’altra banda i com tantes altres coses, també va quedar aturada per l’estat d’alarma la posada en marxa de la plataforma SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, que havia estat presentada de manera pública el 12 de març, només tres dies abans del decret.

El 9 de juny, les seves companyes de Ni un pam de terra, han sortit als carrers del Prat de Llobregat per enganxar cartells de protesta contra l’execució dels tres plans urbanístics previstos al municipi del delta: Eixample Nord, Eixample Sud i La Seda. En el seu conjunt, els plans representen la construcció de 4.800 nous habitatges al voltant del nucli urbà, en una zona agrària inclosa en un àrea de gran importància ecològica per a la conservació de les aus, als quals caldria afegir l’ampliació de la tercera pista de l’aeroport del Prat, que amenaça la supervivència de l’estany de la Ricarda i agreuja la degradació del conjunt de l’espai natural del Delta del Llobregat.

A Viladecans, per la seva banda, les activistes de la plataforma Salvem l’Olla del Rei ja porten unes quantes setmanes denunciant els diversos episodis d’abocaments incontrolats d’aigües fecals al mar, dins del terme municipal de Castelldefels. Malgrat haver exigit a l’Ajuntament de Castelldefels que defensi la salut dels veïns i denunciï a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Entitat Metropolitana del Medi Ambient per delicte ambiental i per el mal funcionament reiterat del sistema de recollida d’aigües grises. el 8 de juny tenia lloc un nou vessament, que era captat des de l’aire i immediatament difós per les ecologistes.