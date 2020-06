Covid-19

'Sortim de l'UCI. Proposta per una sanitat pública' llibre per entendre el col·lapse sanitari durant la pandèmia i evitar que es repeteix

'Sortim de l'UCI. Proposta per una sanitat pública' és un llibre escrit a quatre mans per Laia Estrada i Xavier Milián, tots dos experts en estudis socials i implicats des de fa anys en grups de defensa de la sanitat pública. Amb pròleg de Marta Sibina i epíleg de Carles Muntaner. A les llibreries a partir del 6 de juliol.

La pandèmia de la Covid-19 ens ha abocat a una vivència distòpica sense precedents. Amb milions d’infectats i centenars de milers de morts arreu del món, la majoria de sistemes sanitaris s’han vist col·lapsats. A casa nostra, enmig dels multitudinaris aplaudiments diaris, veus crítiques han alertat que no volien ser heroïnes sinó treballar amb condicions laborals dignes, amb més recursos i en un model sanitari totalment públic.

D’aquesta crisi sanitària n’hem de sortir més conscienciades que mai de la importància de disposar d’un sistema sanitari totalment públic, capaç de fer front a les necessitats quotidianes que deriven de la societat injusta en què vivim i, alhora, poder afrontar crisis extraordinàries com la de la Covid-19.

Aquest llibre és una eina que ens ajuda a entendre com hem arribat fins aquí, mostra quin és el veritable rostre d’un sistema sanitari que ja havia sigut retallat i privatitzat i desplega una proposta de treball per caminar cap a un nou model realment públic i al servei de la gent. Ho devem a totes les persones que han estat, i continuaran estant, a primera línia. I ens ho devem a nosaltres mateixes, perquè ens hi va la vida.