Ni presos ni exiliats

Els cantaires de Música per la Llibertat tornen als carrers de Palma

Durant els 11 dijous confinats han continuat amb les cantades

Aquest dijous, els cantaires de Música per la Llibertat han tornat als carrers de Palma a la plaça de Cort per fer-hi la 135a edició de la cantada per la Llibertat i asseguren que no afluixaran fins la llibertat dels presos polítics, també la del madrileny Dani Gallardo, dels al·lots d'Altsasu i d'Assange i per lliure retorn dels exiliats.

Els cantàires han resistit a les intiminacions, la repressió amb multes, a la pluja i a l'estat d'alarma. El proper dijous hi tornaran amb més força, segons han manifestat a les xarxes socials.