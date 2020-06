El Memorial Democràtic publica el cens de deportats als camps nazis més complet de lEstat

El Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya publica el cens “Deportats catalans i espanyols als camps de concentració nazis” al Banc de la Memòria, al lloc web banc.memoria.gencat.cat. Es tracta de la base de dades de deportats més completa de l’Estat amb un total de 9.161 persones deportades registrades, de les quals n’hi ha a l’entorn de 2.000 de catalanes. El Cens és el resultat d’un projecte de recerca liderat pel Memorial Democràtic amb la col·laboració de l’Amical de Mauthausen i la Universitat Pompeu Fabra.

Reconstruccció de les biografies

El Cens recull l’estada als camps de concentració i extermini, però també la trajectòria anterior dels deportats, i en alguns casos, la posterior. Això permet la reconstrucció de les biografies, des de l’exili fins a la deportació i posterior alliberament. El cercador també permet conèixer quantes persones d'un municipi concret van ser deportades a un camp de concentració, així com combinar cerques i conèixer quines persones d’un municipi concret van ser alliberades o mortes als diferents camps de concentració.

Mapes i llocs de l’exili

La visualització és didàctica i atractiva, a través de mapes específics que permeten navegar sobre els camps de concentració i d’extermini nazis i els seus camps secundaris, així com a través de mapes de llocs d’exili on s’indiquen, entre d’altres, els camps de concentració francesos, les companyies de treballadors estrangers, els llocs de lluita dins la resistència francesa o la incorporació en unitats de l’exèrcit de la França Lliure, així com els llocs de detenció.

Les fonts de la base de dades

L’estudi és fruit d’un buidatge exhaustiu dels arxius de la majoria de camps (Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Gross-Rosen, Mauthausen, Mittelbau-Dora, Natzweiler , Neuengamme , Ravensbrück, Sachsenhausen, Stutthof i Treblinka), l’arxiu de l’International Tracing Service de Bad Arolsen, l’arxiu de l’Amical de Mauthausen i la llista elaborada pel deportat Joan de Diego. També incorpora informació extreta d’obres fonamentals sobre la deportació, especialment del Livre Mémorial des déportés de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation i del Libro Memorial: Españoles deportados a los Campos Nazis 1940 – 1945, de Benito Bermejo i Sandra Chueca, així com d’altra bibliografia especialitzada.

Una base de dades viva

El Cens estarà en constant actualització i creixerà amb els resultats de noves recerques, com les dutes a terme amb la col·locació de plaques Stolpersteine al territori català. Properament s’hi incorporaran 200 registres pendents de revisió, que es publicaran un cop s’hagi pogut contrastar la informació.

Més informació sobre deportació al web del Memorial Democràtic

Com a complement a la base de dades, el Memorial Democràtic posa també a l’abast dels ciutadans recursos d'informació sobre la deportació i l’Holocaust que inclouen webs d’institucions de recerca, altres bases de dades i fons documentals, webs dels memorials dels camps de concentració i d’altres memorials del món, recursos educatius i webs dels amicals. També permet consultar els fons documentals i bibliografia utilitzats per desenvolupar la base de dades i informació sobre el Projecte Stolpersteine