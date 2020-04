Covid-19

L’ANC inicia la campanya "1miliodemascaretes.cat"

Davant la manca de recursos per a la recerca i el tractament de la COVID-19 dels hospitals catalans i per tal d’abastir la ciutadania de mascaretes, l’Assemblea amplia el repte i engega #1MiliódeMascaretes i fa una crida a tothom a participar-hi, tant particulars com empreses, associacions o ajuntaments. L’entitat considera que en els moments més difícils, on milions de persones hem sortit als carrers, ara cal ser solidaris i lluitar des de casa. Tot i que el repte és ambiciós considera que la societat ja ha mostrat sobradament del que és capaç i que aquesta vegada també respondrà.

La setmana passada l’Assemblea anunciava que faria arribar 105 mil mascaretes d’ús no sanitari a la ciutadania. Les primeres unitats que es podien aconseguir a partir d’aquest dimarts als supermercats Bonpreu i Esclat s’han esgotat ràpidament i ja s’està treballant per fer arribar més lots.

Per una banda, els particulars, per participar de la campanya, a banda d’adquirir el lot autoconfeccionable, poden fer donatius a través del web habilitat, així com oferir-se a formar part dels equips de les assemblees de base de l’entitat per confeccionar mascaretes directament.

A l’Assemblea li consta que a molts municipis la ciutadania ja s’ha organitzat per confeccionar i repartir mascaretes. En les poblacions que ja existeixin grups de solidaritat, l’entitat els convida a sumar-se a aquesta iniciativa ja sigui facilitant material o ajudant a confeccionar-ne.

Per altra banda, fa una crida a empreses, organitzacions o ajuntaments, per fer una distribució segura i seguint sempre les recomanacions sanitàries, així com anima les empreses que tinguin goma o tela (100% cotó, amb tractament hidròfug i de com a mínim 220 grams) que donin el material.

Actualment, gràcies a Tèxtil Rosdan i Folgarolas Tèxtil, l’Assemblea podria arribar a produir 400 mil mascaretes, però l’entitat considera que, davant la crisi sanitària, el repte és de país i per això fa una crida a tothom a participar-hi a través del web 1miliodemascaretes.cat tant per fer els donatius com per posar-se en contacte per col·laborar-hi.

Finalment, l’entitat vol recordar que les mascaretes són un material de protecció complementari i d’ús personal, sobretot necessàries en espais tancats, i que cal mantenir totes les altres mesures de protecció contra el virus.