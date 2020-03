lluita institucional

Sumem Banyoles condemna el tancament del Centre Cívic de Banyoles

La formació denuncia que l’equip de govern hagi decidit clausurar l’equipament sense proposar cap solució o lloc alternatiu

Sumem Banyoles ha condemnat el tancament del Centre Cívic de Banyoles, que es farà efectiu aquest dissabte 29 de febrer, i denuncia que la capital del Pla de l’Estany es converteix a partir d’ara en una de les poques capitals de comarca sense aquest equipament. En aquest sentit, la formació alerta de la pèrdua que suposarà la decisió de l’equip de govern de liquidar sense motius suficients un pilar social fonamental i un servei les funcions del qual eren cohesionar i treballar pel barri de la Farga. Unes tasques socials cabdals que sembla que segons el govern banyolí no fan falta a la ciutat.

El ple de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar el 23 de desembre clausurar el Centre Cívic i convertir-lo en casal de barri sota l’argument que la gent no hi anava. Sumem Banyoles denuncia que l’equip de govern ha pres aquesta decisió sense els fonaments suficients i en aquest sentit critica que s’ha tancat el Centre Cívic sense ni tan sols aportar mesura, solució o lloc alternatiu.

La formació qualifica la mesura d’”incoherent i incompetent” i avisa que “l’equip de govern transporta Banyoles als pensaments del segle XX”. Tal com va denunciar el regidor Non Casadevall al ple del 23 de desembre, “com sempre reculem, segregant els barris i no aplicant mesures de cohesió”. “Amb justificacions poc o gens propositives per a solucionar els problemes, sense entendre la funció dels centres cívics, ni treballar perquè augmenti la xarxa social, l’oferta formativa no reglada o els espais de trobada i reunió de les entitats i veïnes del poble”, va lamentar.

Casadevall també va denunciar el tancament del servei al ple del Consell Comarcal com a organisme supramunicipal que diu treballar en clau comarcal. El conseller va manifestar que “no és acceptable aquesta resignació de tancar un servei i quedar-se tan ample”. “No ens podem excusar amb que el CCPE només hi donava cobertura, també és responsabilitat seva vetllar per tot el que ens pot oferir un centre cívic”, va sentenciar.