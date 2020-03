8-M

Presentació a Tarragona del llibre “Bruixes, caça de bruixes i dones”

El pròxim dia 7 de març el col·lectiu feminista Cau de Llunes organitza un acte entorn de la jornada d'aquest 8M, Dia Internacional de les Dones Treballadores. Aquest acte consisteix d'una presentació del nou llibre de Silvia Federici "Bruixes, caça de bruixes i dones".

Es realitzarà al Casal Popular Sageta de Foc, a les 12:30 h, la conversa del nou llibre de Silvia Federici un format reduït del llibre "Caliban i la bruixa". On s'explica qui eren les bruixes, els processos històrics i socials que van generar-ne el sorgiment, i el procés de deshumanització per tal de poder-les combatre. Així doncs en el mateix acte es realitzarà una conversa entre les assistents per poder arribar a explicar moltes de les comparacions que es poden arribar a trobar en el llibre amb l'actualitat com ara tota la simbologia de les bruixes queda lligada amb la lluita anticapitalista, de classe i feminista.

L'acte es finalitzarà amb vermut musical on ens acompanyarà Dj Jazz, a les 13:15 h.