Per la republica

Poble Lliure defensa el paper de confrontació política amb l’Estat que du a terme el Consell per la República

Poble Lliure defensa el paper de confrontació política amb l'Estat que du a terme el Consell per la República

El portaveu de Poble Lliure, Guillem Fuster, ha reivindicat la presència de l’esquerra independentista a l’acte de Consell per la República a Perpinyà, tot dient que “l’independentisme combatiu havia de ser avui aquí. Per donar suport a un exili que ha pogut tornar a terres catalanes i per remarcar la nostra solidaritat amb el conjunt de presos polítics catalans”.

També ha remarcat que “No és un acte partidista”, defensant el paper de confrontació política amb l’Estat que du a terme el Consell per la República. “Si en algun moment es convertís en un acte partidista de reformulació d’algun espai polític en concret, nosaltres seríem els primers en denunciar que això no és el que hem vingut aquí a mobilitzar-nos com a poble català”, ha volgut deixar clar Fuster, que també s’ha mostrat convençut que “qualsevol negociació política amb l’estat espanyol vindrà amb una institucionalitat republicana clara i contundent.

En aquesta línia ha afegit que “De fet, la confrontació democràtica amb l’Estat és l’única via per resoldre el conflicte que vivim a Catalunya"